Ultime Notizie – Omicidio Latina, carabiniere confessa: donna ferita l’aveva lasciato (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ stata la gelosia il movente della tragica sparatoria, avvenuta ieri in provincia di Latina, dove un carabiniere ha ucciso un direttore d’albergo e ferito gravemente una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale recentemente terminata. Il militare, in servizio presso la stazione CC di Carinola nel casertano da agosto 2022, si trovava in licenza straordinaria per gravi motivi di salute. Di fronte ai carabinieri dei Comandi Provinciale di Latina e Caserta che lo hanno interrogato ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato sottoposto a fermo per Omicidio e tentato Omicidio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ stata la gelosia il movente della tragica sparatoria, avvenuta ieri in provincia di, dove unha ucciso un direttore d’albergo e ferito gravemente unacon la quale aveva avuto una relazione sentimentale recentemente terminata. Il militare, in servizio presso la stazione CC di Carinola nel casertano da agosto 2022, si trovava in licenza straordinaria per gravi motivi di salute. Di fronte ai carabinieri dei Comandi Provinciale die Caserta che lo hanno interrogato ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato sottoposto a fermo pere tentato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

