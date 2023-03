Ultime Notizie – Nord Stream, Cremlino: “Su attacco campagna di disinformazione” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le Notizie che indicano un “gruppo filo-ucraino” dietro gli attacchi ai gasdotti Nord Stream lo scorso anno fanno parte di una “campagna di disinformazione” dell’Occidente. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. ”E’ evidente che gli autori dell’attacco vogliono distogliere l’attenzione. Questa è un’ovvia campagna di disinformazione coordinata dai media”, ha detto Peskov. L’Ucraina ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco a Nord Stream, mentre ieri il New York Times ha pubblicato un rapporto di intelligence che parlava di un ”gruppo filo-ucraino” dietro l’esplosione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Leche indicano un “gruppo filo-ucraino” dietro gli attacchi ai gasdottilo scorso anno fanno parte di una “di” dell’Occidente. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. ”E’ evidente che gli autori dell’vogliono distogliere l’attenzione. Questa è un’ovviadicoordinata dai media”, ha detto Peskov. L’Ucraina ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’, mentre ieri il New York Times ha pubblicato un rapporto di intelligence che parlava di un ”gruppo filo-ucraino” dietro l’esplosione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

