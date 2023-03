Ultime Notizie – Naufragio Crotone, sindaco: “Salme a Bologna solo con consenso” (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Dall’inviata Elvira Terranova) – “Al cimitero islamico di Bologna andranno soltanto le Salme i cui familiari hanno dato il consenso“. Tutte le altre resteranno per ora alla camera ardente di Crotone fino a quando non si risolveranno i problemi di carattere burocratico. Il governo sosterrà i costi per il rimpatrio per tutte le famiglie delle vittime. A dare l’annuncio, nel pomeriggio, è il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha appena incontrato, davanti al Palamilone i familiari delle vittime, che da questa mattina occupano la sede stradale in segno di protesta contro il trasferimento che era stato inizialmente previsto per oggi, al cimitero di Bologna, contro la volontà delle famiglie. Grazie alla mediazione della Prefettura e del sindaco Voce ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Dall’inviata Elvira Terranova) – “Al cimitero islamico diandranno soltanto lei cui familiari hanno dato il“. Tutte le altre resteranno per ora alla camera ardente difino a quando non si risolveranno i problemi di carattere burocratico. Il governo sosterrà i costi per il rimpatrio per tutte le famiglie delle vittime. A dare l’annuncio, nel pomeriggio, è ildi, Vincenzo Voce, che ha appena incontrato, davanti al Palamilone i familiari delle vittime, che da questa mattina occupano la sede stradale in segno di protesta contro il trasferimento che era stato inizialmente previsto per oggi, al cimitero di, contro la volontà delle famiglie. Grazie alla mediazione della Prefettura e delVoce ...

