Ultime Notizie – Nasce comitato tecnico per monitorare uso nanomateriali in scenari guerra

"L'istituzione del comitato tecnico Scientifico "4wardResearch" Nasce dall'esigenza di incrociare le migliori sinergie economiche e le più valide espressioni accademiche scientifiche del mondo dell'innovazione e della nanotecnologia, in rapporto a situazioni estreme che è necessario approfondire e studiare. Tutto questo per comprendere le dinamiche della nostra vita e della società nel presente, nel futuro e in rapporto ai cambiamenti climatici che muteranno le condizioni sociali e di accesso ai servizi per i cittadini". Lo ha detto Sabrina Zuccalà, presidente del Laboratorio internazionale di nanotecnologie '4ward360', spiegando le motivazioni della nascita del comitato tecnico scientifico "4wardResearch" per spingere la ricerca nanotecnologica verso nuovi orizzonti. "La nostra attualità geopolitica ...

