Ultime Notizie – Migranti | Salvini | ‘Non permetto a nessuno di offendere la Guardia Costiera’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 8 marzo 2023) ”Voglio fare un saluto particolare non solo alla persona ma all’istituzione che è stata oggetto di attacchi figli di malafede e ignoranza, all’ammiraglio Nicola Carlone dellaCostiera. Loro salvano vite per missione e per lavoro. Anche solo pensare che abbiano deciso di non salvare una vita significa concepire la politica in modo che non riesco a concepire. Domani saremo a Cutro per il Consiglio dei ministri per prevenire, organizzare, proteggere e difendere. Tirare in ballo pezzi di Stato attaccandoli per fare polemica politica è qualcosa che non fa bene all’Italia e alle istituzioni. Stamattina ci sono migliaia di donne e uomini in divisa della Gurdia Costiera che va per mare per salvare vite. Quindi nonche qualcuno attacchi laCostiera perchè significal’Italia”. Lo sottolinea ...