Ultime Notizie – Migranti | fronte comune Pd +Europa | Dem sottoscrivono pdl ‘Ero straniero’

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Pd faconsull’immigrazione e, segretaria Elly Schlein in testa, sottoscrive la proposta di legge di iniziativa popolaredepositata dal segretario Riccardo Magi. “Una nuova legge che abbia l’obiettivo di superare la Bossi-Fini e permettere al nostro Paese di avere nuove norme in grado di dotarsi di un sistema di ingressi legali per motivi di lavoro e, a determinate condizioni, regolarizzare gli stranieri già presenti non è più rinviabile”, dichiara la vice capogruppo del Pd alla Camera, Simona Bonafè. “Per questo – spiega – come componenti della commissione Affari costituzionali del Partito democratico insieme alla segretaria Elly Schlein e alla capogruppo Debora Serracchiani abbiamo sottoscritto la proposta depositata dall’onorevole Riccardo Magi che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Filippo1151 : RT @Paola55458490: Le ultime buone notizie non ci devono distrarre FORZA GOBBI #RescinderePaytv #RescinderePaytv #FGCIMAFIA #gravinaout… - allebardealice1 : RT @lauranaka: Powell parla al Congresso Usa scatenando panico tassi. Il Dow Jones collassa di quasi 600 punti azzerando guadagni 2023, tas… - alegiobis : @chrisdisanzo @Deputatipd @itmondo @Montecitorio Grazie di averci informato. Purtroppo non solo queste notizie non… - nefelef : RT @VesuvioLive: Rinasce l’Albergo dei Poveri, firmato il protocollo: diventa un polo culturale sul modello di Parigi - CorriereCitta : Pontina, maxi controlli dei carabinieri: lunghe code in direzione Latina -

La fiera internazionale per il risanamento e l'efficienza energetica in edilizia offre a progettisti e tecnici un'occasione per trovare ispirazione e aggiornarsi sullenovità metodologiche e ...Al contrario, nelle24 ore circa 5.000 BTC (per un valore di circa 100 milioni di dollari) ... il che è incoraggiante per gli acquirenti nonostante la sfilza dinegative di questa ...Nellesettimane stiamo assistendo anche ad un ritorno di posizioni sul gestito nei fondi mentre sugli investimenti assicurativi l'attenzione dei colleghi di rete a febbraio era in attesa delle ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Il trauma distorsivo al ginocchio destro, riportato durante uno degli ultimi allenamenti, starebbe ancora attanagliando il centrocampista del Bologna Dominguez che rimarrebbe in forte dubbio anche per ...Il governo lavora per modificare Opzione donna ed allargare la platea delle beneficiarie. Attualmente ristretta, dopo i paletti inseriti nell'ultima manovra, a circa 2.900 lavoratrici.