Ultime Notizie – Meteo, arriva il caldo anticipo di primavera: che tempo farà (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo il 2022, anno più caldo della storia italiana, temperature più alte della media anche in questo 2023. Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolinea infatti che anche il mese di gennaio ha fatto registrare una temperatura di circa 1 grado superiore alle medie del periodo. Febbraio poi ha ‘regalato’ un’estrema siccità da Nord a Sud, ad eccezione della Sicilia, dove la storica nevicata del 10-12 febbraio ha scaricato 2 metri di neve sull’Etna. Un clima impazzito, dunque, con mimose fiorite non solo intorno all’8 marzo ma già da più di due mesi. Da notare infatti che anche in questi ultimi giorni le massime hanno raggiunto, e localmente superato, i 20 gradi in Pianura Padana, così come sul versante adriatico centrale, per non parlare del Sud dove le temperature oltre i 20 gradi sono state la norma anche in pieno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo il 2022, anno piùdella storia italiana, temperature più alte della media anche in questo 2023. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, sottolinea infatti che anche il mese di gennaio ha fatto registrare una temperatura di circa 1 grado superiore alle medie del periodo. Febbraio poi ha ‘regalato’ un’estrema siccità da Nord a Sud, ad eccezione della Sicilia, dove la storica nevicata del 10-12 febbraio ha scaricato 2 metri di neve sull’Etna. Un clima impazzito, dunque, con mimose fiorite non solo intorno all’8 marzo ma già da più di due mesi. Da notare infatti che anche in questi ultimi giorni le massime hanno raggiunto, e localmente superato, i 20 gradi in Pianura Padana, così come sul versante adriatico centrale, per non parlare del Sud dove le temperature oltre i 20 gradi sono state la norma anche in pieno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corgiallorosso : #StadiodellaRoma, #Pietralata dice sì “Ma il Comune deve coinvolgerci” - fabiowx : RT @meteoredit: #8marzo Le anomalie di #temperatura in Europa ed #Italia nei prossimi giorni. In Italia avremo giorni con valori sensibilme… - corgiallorosso : #Roma, ora servono i gol di #Abraham - karda70 : RT @Today_it: ?? Buongiorno cari lettori. Questo è #Start di oggi: tutte le cose da sapere per iniziare la giornata - AcerboLivio : New Post: Ucraina ultime notizie. Biden incontra Scholz alla Casa Bianca: «Usa e Germania di pari passo».… -