Ultime Notizie – Inchiesta Covid | Tribunale Ministri archivia Conte | Speranza e Lamorgese

Il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato la posizione dell'ex premier Giuseppe Conte e degli ex Ministri Roberto Speranza, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede, indagati in seguito a diverse denunce da parte di associazioni e cittadini, tra cui l'avvocato Carlo Taormina e il Codacons. La Procura aveva chiesto l'archiviazione. "Non è possibile ipotizzare e individuare violazione di regole cautelari generiche o specifiche nell'operato del Governo nel periodo preso in considerazione dalle denunce" sottolineano i giudici.

