Ultime Notizie – Festa della donna | ecco perché si festeggia l’8 marzo

Festa della donna, ecco perché si festeggia l'8 marzo

Oggi 8 marzo si festeggia la Festa della donna. Ma perché la Giornata internazionale della donna (questo il nome ufficiale della ricorrenza) si festeggi proprio l'8 marzo? La celebrazione è nata per ricordare sia le conquiste sociali e politiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze che il gentil sesso ha subito e subisce tuttora nel mondo. Le sue origini, tuttavia, sono lontane e risalgono ai primi anni del '900, quando iniziò a essere festeggiata per la prima volta negli Stati Uniti. Tante le leggende circolate negli anni sull'origine della ricorrenza. Tra le più gettonate quella secondo la quale l'8 marzo si ricorda la morte di centinaia di operaie

