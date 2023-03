Ultime Notizie – E’ morto Italo Galbiati, lo storico vice di Fabio Capello aveva 85 anni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Braccio destro del tecnico sulle panchine di Milan, Roma, Real Madrid, Inghilterra e Russia Il mondo del calcio piange Italo Galbiati, morto all’età di 85 anni. Per tanti anni è stato il vice di Fabio Capello, sulle panchine di Milan, Roma e Real Madrid e poi di Inghilterra e Russia. Da calciatore, dopo l’esordio con l’Inter, Galbiati ha vissuto la sua carriera tra Reggina, Como e Lecco. “Ci ha lasciati Italo Galbiati, punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della storia del Milan. Ci stringiamo alla famiglia con affetto e commozione”, scrive il Milan su Twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Braccio destro del tecnico sulle panchine di Milan, Roma, Real Madrid, Inghilterra e Russia Il mondo del calcio piangeall’età di 85. Per tantiè stato ildi, sulle panchine di Milan, Roma e Real Madrid e poi di Inghilterra e Russia. Da calciatore, dopo l’esordio con l’Inter,ha vissuto la sua carriera tra Reggina, Como e Lecco. “Ci ha lasciati, punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della storia del Milan. Ci stringiamo alla famiglia con affetto e commozione”, scrive il Milan su Twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

