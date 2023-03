Ultime Notizie – Droni | arriva Guardian | è made in Italy | silenzioso e ad energia solare

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Si chiamaed è il primo drone-spia italiano acapace di volare silenziosamente per effettuare missioni di sorveglianza, controllo e intelligence a lungo raggio. Questo drone ha la forma di un piccolo aeroplano e, grazie alle celle fotovoltaiche collocate sulle ali, di giorno può volare autonomamente senza sosta per oltre 8 ore portando a bordo una sofisticata telecamera ultra-HD con trasmissione digitale. Le missioni a cui potrebbe essere destinatosono in ambito civile e militare per molte attività, come le indagini di polizia e dell’intelligence, la sorveglianza del territorio e di siti sensibili, la vigilanza dei confini e delle aree costiere, il soccorso in occasione di catastrofi naturali o naufragi, il monitoraggio antincendio, la perlustrazione delle aree di sversamento ...