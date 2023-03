Ultime Notizie – Crotone | protesta parenti vittime a camera ardente

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ in corso davanti allaunada parte dei familiari delledel naufragio del 26 febbraio scorso. Idellehanno appreso che la Prefettura avrebbe intenzione di spostare le salme, entro oggi, a Bologna. Contro la volontà dei familiari. “Non è giusto”, grida Aladdin che ha perso la zia e tre cuginetti. Noi vorremmo poter decidere dove portare i nostri defunti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione