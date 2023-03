Ultime Notizie – Ascolti tv, ‘Sei donne-Il mistero di Leila’ vince il prime time (Di mercoledì 8 marzo 2023) Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la seconda puntata della fiction ‘Sei donne – Il mistero di Leila’, vista da 3.254.000 telespettatori, share 17,42%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la partita di Champions League Chelsea – Borussia Dortmund che ha ottenuto 2.790.000 telespettatori e uno share del 13,89%. Terzo posto per Italia1 con ‘Le Iene’, programma che è stato seguito da 1.377.000 telespettatori pari a uno share del 10,5%. Fuori dal podio ‘DiMartedì’ su La7 è stato seguito da 1.129.000 telespettatori (6,5% di share) mentre su Rai 2 ‘Belve’ ha interessato 1.061.000 telespettatori registrando uno share del 5,85%. Su Retequattro ‘Fuori dal Coro’ ha totalizzato 902.000 telespettatori (share del 6,24%) mentre su Rai3 ‘#Cartabianca’ ne ha raggiunti 882.000 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Vittoria di Rai1 neldi ieri sera con la seconda puntata della fiction– Ildi, vista da 3.254.000 telespettatori, share 17,42%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la partita di Champions League Chelsea – Borussia Dortmund che ha ottenuto 2.790.000 telespettatori e uno share del 13,89%. Terzo posto per Italia1 con ‘Le Iene’, programma che è stato seguito da 1.377.000 telespettatori pari a uno share del 10,5%. Fuori dal podio ‘DiMartedì’ su La7 è stato seguito da 1.129.000 telespettatori (6,5% di share) mentre su Rai 2 ‘Belve’ ha interessato 1.061.000 telespettatori registrando uno share del 5,85%. Su Retequattro ‘Fuori dal Coro’ ha totalizzato 902.000 telespettatori (share del 6,24%) mentre su Rai3 ‘#Cartabianca’ ne ha raggiunti 882.000 ...

