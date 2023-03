Ultime Notizie – Airbnb celebra l’ospitalità in rosa in omaggio a host e viaggiatrici (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione della Giornata internazionale della donna, Airbnb rende omaggio a host e viaggiatrici, che rappresentano uno dei punti di forza della community. La piattaforma annuncia i dati a conferma del ruolo di primo piano dell’ospitalità in casa al femminile, dell’emancipazione economica che ne deriva, e dell’alto gradimento espresso dai viaggiatori. Ma non solo host: nel 2022 è aumentato il numero di donne italiane che viaggiano da sole utilizzando Airbnb, in crescita di un terzo rispetto al 2021. Le host, in Italia, costituiscono più della metà della community Airbnb e nel 2022 hanno guadagnato oltre 650 milioni di dollari. Inoltre, a livello globale, le donne che scelgono di aprire le porte della propria casa ai viaggiatori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione della Giornata internazionale della donna,rende, che rappresentano uno dei punti di forza della community. La piattaforma annuncia i dati a conferma del ruolo di primo piano delin casa al femminile, dell’emancipazione economica che ne deriva, e dell’alto gradimento espresso dai viaggiatori. Ma non solo: nel 2022 è aumentato il numero di donne italiane che viaggiano da sole utilizzando, in crescita di un terzo rispetto al 2021. Le, in Italia, costituiscono più della metà della communitye nel 2022 hanno guadagnato oltre 650 milioni di dollari. Inoltre, a livello globale, le donne che scelgono di aprire le porte della propria casa ai viaggiatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mikid67 : Ucraina ultime notizie. Capo Wagner: «Preso completo controllo parte est Bakhmut» - Breton, in Ue serve economia di… - CorriereCitta : Roma, aggredisce e massacra di botte la fidanzata: calci e pugni sotto casa - VesuvioLive : Serve aiuto per Julia, le cure per salvarla costano troppo: via alla raccolta fondi - VesuvioLive : Eav, istituito bus dalla Penisola Sorrentina a Napoli: gli orari - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Raiola-#Pimenta, è rottura: #Bennacer e #Ibrahimovic tra gli assistiti di Enzo #SempreMilan -