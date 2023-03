Ultime Notizie – AdSP: aggiudicati lavori per primo stralcio nuovo porto commerciale di Fiumicino (Di mercoledì 8 marzo 2023) Inizia a concretizzarsi il nuovo porto commerciale di Fiumicino : infatti, nei giorni scorsi il raggruppamento di imprese costituito da Doronzo Infrastrutture – Consorzio Stabile Vitruvio ha ricevuto comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori del I stralcio del I lotto funzionale delle opere strategiche per l’importo complessivo netto di 36,142 milioni di euro corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del 15,2924%. Nello specifico si tratta della prima opera di un progetto più ampio – che riguarda la realizzazione del nuovo porto commerciale alle porte di Roma – e comprende la realizzazione della Darsena pescherecci e la viabilità di accesso al cantiere. Soddisfatto il presidente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Inizia a concretizzarsi ildi: infatti, nei giorni scorsi il raggruppamento di imprese costituito da Doronzo Infrastrutture – Consorzio Stabile Vitruvio ha ricevuto comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria deidel Idel I lotto funzionale delle opere strategiche per l’imcomplessivo netto di 36,142 milioni di euro corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del 15,2924%. Nello specifico si tratta della prima opera di un progetto più ampio – che riguarda la realizzazione delalle porte di Roma – e comprende la realizzazione della Darsena pescherecci e la viabilità di accesso al cantiere. Soddisfatto il presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corgiallorosso : Passi avanti #Smalling: il rinnovo è più vicino - VesuvioLive : Sparatoria fuori all’hotel, carabiniere uccide il direttore per motivi di gelosia - meteoredit : #8marzo Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 8 marzo 2023, e per i prossimi giorni. ??? Ultime previsioni:… - Tutto_CalcioNew : #Salernitana, #Mazzocchi potrebbe giocare titolare contro il #Milan #tuttocalcionews #calcio - Tutto_CalcioNew : #Inter, #Andrissi potrebbe diventare responsabile del settore giovanile #tuttocalcionews #calcio -