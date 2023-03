Ultime Notizie – Accusa di molestie, Fratelli d’Italia sospende Joe Formaggio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il consigliere regionale Joe Formaggio è sospeso da ogni carica e incarico in Fratelli d’Italia: la decisione, comunicata al consigliere in giornata, arriva direttamente dal coordinatore veneto Fratelli d’Italia Luca De Carlo. Formaggio è stato Accusato di presunte molestie dalla consigliera regionale della Lega Milena Cecchetto. L’esponente del Carroccio ha lamentato contatti sgraditi da parte del consigliere di Fratelli d’Italia, il quale però si difende: “Mi scuso con la collega Milena Cecchetto se c’è stata qualche incomprensione verbale o gesto male interpretato, e respingo categoricamente ogni Accusa di molestia fisica riportata dalla stampa. Spero di incontrare al più presto l’amica Cecchetto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il consigliere regionale Joeè sospeso da ogni carica e incarico in: la decisione, comunicata al consigliere in giornata, arriva direttamente dal coordinatore venetoLuca De Carlo.è statoto di presuntedalla consigliera regionale della Lega Milena Cecchetto. L’esponente del Carroccio ha lamentato contatti sgraditi da parte del consigliere di, il quale però si difende: “Mi scuso con la collega Milena Cecchetto se c’è stata qualche incomprensione verbale o gesto male interpretato, e respingo categoricamente ognidi molestia fisica riportata dalla stampa. Spero di incontrare al più presto l’amica Cecchetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pg_chirico : RT @Paola55458490: Le ultime buone notizie non ci devono distrarre FORZA GOBBI #RescinderePaytv #RescinderePaytv #FGCIMAFIA #gravinaout… - BindaBeschi : RT @inzirli: RIFORMA PENSIONI 2023/ Il pressing sul Governo per Opzione donna (ultime notizie) - FrancescoSgro : RT @RedazioneDedalo: Enna – Al Panathlon Club ospite Ryane Hulteen per la ricerca scientifica. - infoitsport : Tottenham-Milan, le formazioni ufficiali e le ultime notizie degli ottavi di Champions - infoitsport : Inter-Spezia, buone notizie per Inzaghi: le ultime sugli infortunati -