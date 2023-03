Ultime Notizie – 8 Marzo, corteo Milano: blitz con fumogeni al tribunale (Di mercoledì 8 marzo 2023) blitz con fumogeni di fronte al tribunale di Milano, durante il corteo milanese organizzato in occasione dell’8 Marzo, Festa della Donna. Una squadra di attivisti con le tute bianche, macchiate di rosso, ha inscenato un’azione di protesta srotolando uno striscione e accendendo fumogeni rossi davanti ai cancelli del Palazzo di giustizia, chiusi e presidiati da uno schieramento delle forze dell’ordine per impedire l’ingresso dei manifestanti. “Ogni volta che non veniamo ascoltate e credute, veniamo sottoposte a violenza – grida un’attivista – Anche in tribunale, veniamo violentate ogni volta che ci si dà la colpa di una violenza per l’abbigliamento indossato o per un atteggiamento adottato, Questa giustizia non ci rappresenta e noi siamo il grido ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023)condi fronte aldi, durante ilmilanese organizzato in occasione dell’8, Festa della Donna. Una squadra di attivisti con le tute bianche, macchiate di rosso, ha inscenato un’azione di protesta srotolando uno striscione e accendendorossi davanti ai cancelli del Palazzo di giustizia, chiusi e presidiati da uno schieramento delle forze dell’ordine per impedire l’ingresso dei manifestanti. “Ogni volta che non veniamo ascoltate e credute, veniamo sottoposte a violenza – grida un’attivista – Anche in, veniamo violentate ogni volta che ci si dà la colpa di una violenza per l’abbigliamento indossato o per un atteggiamento adottato, Questa giustizia non ci rappresenta e noi siamo il grido ...

