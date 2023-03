Ue verso la revisione delle etichette alimentari: accanto alla data di scadenza l’ipotesi di dicitura “spesso buono oltre” (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Commissione Ue ha presentato oggi agli esperti degli Stati membri una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti, con l’aggiunta in etichetta della dicitura “spesso buono oltre” insieme a quella “da consumarsi preferibilmente entro” che già conosciamo. La modifica è contenuta nella bozza dell’atto delegato su cui Bruxelles è al lavoro. Secondo l’Esecutivo Ue la dicitura aggiunta è opportuna per ridurre lo spreco alimentare, perché consentirebbe ai consumatori “una migliore comprensione della data di scadenza”, influenzando “il processo decisionale in merito all’opportunità di consumare o eliminare un alimento”, indicando loro come la data indicata sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Commissione Ue ha presentato oggi agli esperti degli Stati membri una proposta dinorme sulladidegli alimenti, con l’aggiunta in etichetta della” insieme a quella “da consumarsi preferibilmente entro” che già conosciamo. La modifica è contenuta nella bozza dell’atto delegato su cui Bruxelles è al lavoro. Secondo l’Esecutivo Ue laaggiunta è opportuna per ridurre lo spreco alimentare, perché consentirebbe ai consumatori “una migliore comprensione delladi”, influenzando “il processo decisionale in merito all’opportunità di consumare o eliminare un alimento”, indicando loro come laindicata sulla ...

