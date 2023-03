Ue: Meloni, 'riforma patto stabilità tenga insieme stabilità e crescita' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - In Europa "comincerà il dialogo sulle regole della governance nel quale si devono tenere in considerazione anche le scelte che stiamo facendo per aiutare le nostre imprese. Noi crediamo che le regole sulla nuova governance, e in particolare sul patto di stabilità e crescita, devono tenere maggiormente in considerazione il tema di un equilibrio tra stabilità e crescita, che sono entrambi necessari". Così il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - In Europa "comincerà il dialogo sulle regole della governance nel quale si devono tenere in considerazione anche le scelte che stiamo facendo per aiutare le nostre imprese. Noi crediamo che le regole sulla nuova governance, e in particolare suldi, devono tenere maggiormente in considerazione il tema di un equilibrio tra, che sono entrambi necessari". Così il premier Giorgia, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.

