Ue, a Stoccolma il vertice della difesa per le armi a Kiev. Breton: «Whatever it takes per l'Ucraina: è tempo di entrare in un'economia di guerra» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mentre procedono feroci i combattimenti attorno a Bakhmut, e le autorità ucraine aumentano il pressing sugli alleati occidentali per ottenere rapidamente armi in grado di capovolgere le sorti della guerra, si apre a Stoccolma un importante vertice informale dei ministri Ue della difesa. Sul tavolo c'è il piano per il possibile acquisto congiunto di munizioni da inviare a Kiev, con l'intento – sul modello di quanto fatto negli ultimi anni per i vaccini anti-Covid – di efficientare le risorse e rendere più rapidi acquisti e spedizioni di materiale militare all'Ucraina. A prendere parte alla riunione per conto della Commissione, oltre all'Alto rappresentante per la politica estera e di difesa Josep ...

