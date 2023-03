Udinese, Samardzic dice addio alla Germania, prende la nazionalità serba (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lazar Samardzic ha deciso di accettare la convocazione della Serbia: il centrocampista dell’Udinese non sarà più convocabile per la Germania Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, ha rinunciato alle chiamate della nazionale tedesca. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, nonostante abbia fatto tutte le trafile delle nazionali giovanili con la Germania, ha deciso che risponderà alle chiamate della Serbia, paese d’origine dei suoi genitori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lazarha deciso di accettare la convocazione della Serbia: il centrocampista dell’non sarà più convocabile per laLazar, centrocampista dell’, ha rinunciato alle chiamate della nazionale tedesca. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, nonostante abbia fatto tutte le trafile delle nazionali giovanili con la, ha deciso che risponderà alle chiamate della Serbia, paese d’origine dei suoi genitori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

