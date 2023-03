Udienza Generale 8 marzo, Papa Francesco: le donne costruiscono una “società più umana” (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Udienza Generale di mercoledì 8 marzo si sofferma ancora sul tema dell’evangelizzazione. Ma in questa giornata in cui si celebra un’importante ricorrenza Papa Francesco dedica un profondo pensiero alle donne. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Santo Padre ricorda la forza e la capacità “privilegio solo delle donne“. Mercoledì 8 marzo, nel corso della catechesi per l’Udienza Generale, Papa Francesco prosegue il ciclo dedicato alla passione per l’evangelizzazione. Sottolineando il fatto che si tratti di un impegno che va vissuto in comunità e non in solitaria, il Santo Padre evidenzia, inoltre, la continuità che sta alla base della Chiesa. Il Pontefice ricorda, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’di mercoledì 8si sofferma ancora sul tema dell’evangelizzazione. Ma in questa giornata in cui si celebra un’importante ricorrenzadedica un profondo pensiero alle. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Santo Padre ricorda la forza e la capacità “privilegio solo delle“. Mercoledì 8, nel corso della catechesi per l’prosegue il ciclo dedicato alla passione per l’evangelizzazione. Sottolineando il fatto che si tratti di un impegno che va vissuto in comunità e non in solitaria, il Santo Padre evidenzia, inoltre, la continuità che sta alla base della Chiesa. Il Pontefice ricorda, ...

