Ucraina, Wagner: "Controllo parte est Bakhmut". Nato: "Potrebbe cadere a giorni" (Di mercoledì 8 marzo 2023) I mercenari del gruppo Wagner annunciano di aver preso il pieno Controllo della zona orientale di Bakhmut, città industriale nel Donbass. Ad affermarlo sul suo canale Telegram, il leader e fondatore ...

