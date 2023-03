Ucraina | Schlein | ' sulle armi già votato fino a fine anno | mia posizione mai cambiata'

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - Un nuovo Dl per l'invio diall'? "Abbiamo già fatto una votazione che vale per l'invio dialladell'. Non ho mai cambiato la miadal marzo scorso. Penso che da un lato sia stato giusto e importante sostenere il popolo ucraino, ma non rinuncio all'idea di un Europa che abbia un protagonismo politico e diplomatico più forte". Lo ha detto Ellya SkyTg24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Bonaccini: 'Condivido le dichiarazioni di Schlein sull'Ucraina e su una pace giusta con l'integrità dei confini ucr… - MarcoFattorini : Elly Schlein a #CTCF: «Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. S… - christianrocca : Operazione Speciale Occupy Pd La gran novità Schlein non è una buona notizia né per l’Italia né per l’Ucraina… - savedem65052841 : NAZISMO = DEMOCRAZIA GUERRA = PACE INVIO ARMI = DIPLOMAZIA #ZELENSKY #UCRAINA #USA #NATO #UE #PartitoDemocratico… - savedem65052841 : NAZISMO = DEMOCRAZIA GUERRA = PACE INVIO ARMI = DIPLOMAZIA #ZELENSKY #UCRAINA #USA #NATO #UE #PartitoDemocratico… -

... ha affermato ieri a Montecitorio la presidente del Consiglio come Ellyche a sua volta ... Il Nord Stream sabotato da un gruppo pro -La notizia pubblicata dal New York Times secondo cui ...Le neosegretaria del Pd Ellychiede "chi ha deciso intervenisse la Guardia di finanza e non ... sul decreto per la protezione temporanea per le persone provenienti dall'e sulla pdl in ...Meloni cita: non ci vedono arrivare', si legge in spalla. Nel taglio alto spicca la ... 'Breton (Ue): "Pronto il piano di acquisto congiunto per le armi all'"' è il titolo. Tanti i temi ...

Schlein: “Dialogo con Conte e Calenda”. E sull'Ucraina: "L'invio di armi è assolutamente necessario" la Repubblica

BOLOGNA “Adesso ci dobbiamo togliere le magliette delle nostre squadre, chiedere ai nostri tifosi di toglierle e indossare tutti un’unica maglia, quella del Pd”. Così ieri sera Stefano Bonaccini dagli ...L’elezione di Elly Schlein a segretario del Partito democratico è un fatto nuovo e per certi versi entusiasmante, ma non è una buona notizia né per il Pd né per l’Italia né per l’Ucraina. L’operazione ...