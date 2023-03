Ucraina: razzi su Nikopol, 6 feriti tra cui 2 bambini (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kiev, 8 mar. (Adnkronos) - "Il nemico ha colpito il distretto di Nikopol della regione di Dnipropetrovsk con missili Grad e artiglieria pesante. Sei persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini". Lo ha scritto su Telegram il capo del comando militare regionale di Dnipropetrovsk Serhiy Lysak, aggiungendo che "i russi hanno diretto il loro attacco contro le comunità di Marganetska, Chervonogrihorivska e Nikopol". 24 case private sono state danneggiate in città. Una di loro ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno già spento l'incendio. 7 annessi sono stati parzialmente distrutti. 20 pannelli solari, 4 linee elettriche e 2 fornaci a gas sono stati danneggiate. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kiev, 8 mar. (Adnkronos) - "Il nemico ha colpito il distretto didella regione di Dnipropetrovsk con missili Grad e artiglieria pesante. Sei persone sono rimaste ferite, tra cui due". Lo ha scritto su Telegram il capo del comando militare regionale di Dnipropetrovsk Serhiy Lysak, aggiungendo che "i russi hanno diretto il loro attacco contro le comunità di Marganetska, Chervonogrihorivska e". 24 case private sono state danneggiate in città. Una di loro ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno già spento l'incendio. 7 annessi sono stati parzialmente distrutti. 20 pannelli solari, 4 linee elettriche e 2 fornaci a gas sono stati danneggiate.

