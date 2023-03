Ucraina, Polonia: “Pronti a fornire aerei Mig-29 a Kiev” (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – La Polonia è pronta a consegnare i suoi aerei da combattimento MiG-29 di fabbricazione sovietica all’Ucraina. Lo ha detto alla Cnn il presidente Andrzej Duda, precisando che “siamo Pronti a consegnare questi velivoli e sono sicuro che l’Ucraina sarebbe pronta a usarli immediatamente”. “Per il futuro – ha aggiunto Duda parlando in occasione della sua visita ad Abu Dhabi – sarebbe importante addestrare più piloti ucraini sui caccia F-16 statunitensi”. La discussione sui MiG-29 polacchi è già sorta lo scorso anno poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo gli esperti, il Paese ha ancora circa 30 velivoli di questo tipo in servizio sul fianco orientale della Nato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Laè pronta a consegnare i suoida combattimento MiG-29 di fabbricazione sovietica all’. Lo ha detto alla Cnn il presidente Andrzej Duda, precisando che “siamoa consegnare questi velivoli e sono sicuro che l’sarebbe pronta a usarli immediatamente”. “Per il futuro – ha aggiunto Duda parlando in occasione della sua visita ad Abu Dhabi – sarebbe importante addestrare più piloti ucraini sui caccia F-16 statunitensi”. La discussione sui MiG-29 polacchi è già sorta lo scorso anno poco dopo l’invasione russa dell’. Secondo gli esperti, il Paese ha ancora circa 30 velivoli di questo tipo in servizio sul fianco orientale della Nato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

