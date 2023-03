Ucraina, Polonia: "Pronti a fornire aerei Mig - 29 a Kiev" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Varsavia, 8 mar. - La Polonia è pronta a consegnare i suoi aerei da combattimento MiG - 29 di fabbricazione sovietica all'Ucraina. Lo ha detto alla Cnn il presidente Andrzej Duda, precisando che "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Varsavia, 8 mar. - Laè pronta a consegnare i suoida combattimento MiG - 29 di fabbricazione sovietica all'. Lo ha detto alla Cnn il presidente Andrzej Duda, precisando che "...

