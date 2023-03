Ucraina, Orsini: “Guerra finirà con cessione territori a Russia” (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il discorso realistico afferma che non esiste una chance su un miliardo che l’Ucraina liberi il Donbass e la Crimea. La Guerra finirà, se finirà, con una cessione territoriale alla Russia”. Sono le parole di Alessandro Orsini a Cartabianca sull’evoluzione della Guerra tra Ucraina e Russia. “Mi viene lo sconforto vedendo questo massacro: a Bakmuth c’è un massacro in corso tra russi e ucraini. Se i russi avanzano verso Kramatorsk, che è ancora più fortificata, ci sarà una mattanza peggiore. Il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha l’idea che la Russia possa prendere il Donbass e per ora non invia gli F-16. Se la Russia cercherà di allargarsi oltre il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il discorso realistico afferma che non esiste una chance su un miliardo che l’liberi il Donbass e la Crimea. La, se, con unaale alla”. Sono le parole di Alessandroa Cartabianca sull’evoluzione dellatra. “Mi viene lo sconforto vedendo questo massacro: a Bakmuth c’è un massacro in corso tra russi e ucraini. Se i russi avanzano verso Kramatorsk, che è ancora più fortificata, ci sarà una mattanza peggiore. Il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha l’idea che lapossa prendere il Donbass e per ora non invia gli F-16. Se lacercherà di allargarsi oltre il ...

