(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonioè arrivato nella notte a, in, per una visita ufficiale durante la quale incontrerà il presidente Volodymyr. Il presidente ucraino ha diffuso su Telegram undell’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'ONU ha confermato in via preliminare l'autenticità di un video in cui un militare ucraino prigioniero viene giust… - nelloscavo : ++ Le nuove prove delle deportazioni di bambini #Ucraina in #Russia ++ Grazie a fonti da #Cecenia e video dell’asse… - AmbasciataUSA : L'Occidente è in guerra con la Russia? No. L'impegno di USA, alleati e partner NATO è verso la democrazia, la sovr… - TV7Benevento : Ucraina: Guterres, 'raggiungere pace giusta in conformità con Carta Onu' - - DanielaDaffin : RT @putino: L'ONU ha confermato in via preliminare l'autenticità di un video in cui un militare ucraino prigioniero viene giustiziato dai s… -

Kyiv, 8. Terza visita indall'inizio del conflitto per il segretario generale dell', António Guterres, arrivato nella notte a Kyiv, dove oggi ha in programma un colloquio con il presidente Volodymyr Zelensky. ...KIEV, 08 MAR E' "cruciale" che l'accordo sul grano invenga esteso. Lo ha detto il segretario generale dell'Antonio Guterres in visita a Kiev. ....al consiglio informale Difesa a Stoccolma - dobbiamo fare 'whatever it takes' per fornire l'di munizioni. Ecco perchée' oggi presentiamo il nostro piano in tre fasi'. 08 mar 10:10: "Il ...

Ucraina-Onu, incontro Zelensky-Guterres a Kiev - Video ilmessaggero.it

(Adnkronos) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato nella notte a Kiev, in Ucraina, per una visita ufficiale durante la quale incontrerà il presidente Volodymyr Zelens ...E' "cruciale" che l'accordo sul grano in Ucraina venga esteso. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in visita a Kiev. (ANSA). (ANSA) ...