Ucraina: Meloni, 'con Rutte dalla stessa parte, al fianco di Kiev, sostegno a 360°' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Con Rutte abbiamo parlato ovviamente anche della guerra di aggressione russa all'Ucraina. Siamo due nazioni in prima fila nel sostegno all'Ucraina, per cui da questo punto di vista ci troviamo assolutamente dalla stessa parte e abbiamo discusso su come implementare e coordinare ancora meglio la nostra assistenza all'Ucraina che continuerà, sia a livello multilaterale che bilaterale, a 360°". Così il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.

