Ucraina: Lituania prorogherà stato d'emergenza ai confini con Russia e Bielorussia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Riga, 8 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Lituania si sta preparando a estendere lo stato di emergenza in vigore nelle sue regioni al confine con la Russia e la BieloRussia a causa del perdurare del conflitto in Ucraina. La misura, che deve ancora essere approvata dal parlamento, dovrebbe rimanere in vigore fino al 2 maggio. Lo stato di emergenza, già prorogato più volte, è stato imposto subito dopo che Mosca ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio scorso. La Lituania, membro della NATO, confina con l'exclave russa di Kaliningrad e con la BieloRussia, alleata di Mosca. Insieme ai suoi vicini baltici Estonia e Lettonia - entrambe ex repubbliche sovietiche e attuali membri della NATO - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Riga, 8 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Lasi sta preparando a estendere lodiin vigore nelle sue regioni al confine con lae la Bieloa causa del perdurare del conflitto in. La misura, che deve ancora essere approvata dal parlamento, dovrebbe rimanere in vigore fino al 2 maggio. Lodi, già prorogato più volte, èimposto subito dopo che Mosca ha invaso l'il 24 febbraio scorso. La, membro della NATO, confina con l'exclave russa di Kaliningrad e con la Bielo, alleata di Mosca. Insieme ai suoi vicini baltici Estonia e Lettonia - entrambe ex repubbliche sovietiche e attuali membri della NATO - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federico_bosco : Basta osservare una mappa per ricordarsi quanto i Nord Stream non abbiano mai avuto senso, se non quello di spender… - MarceVann : RT @DarJedburgh: creato il 'Nuovo gruppo di amici della Georgia' (che riunisce Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia, Estonia, Romania, Bulg… - CarloneDaniela : RT @DarJedburgh: creato il 'Nuovo gruppo di amici della Georgia' (che riunisce Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia, Estonia, Romania, Bulg… - Quokka76 : RT @federico_bosco: Basta osservare una mappa per ricordarsi quanto i Nord Stream non abbiano mai avuto senso, se non quello di spendere en… - FratellidItalia : RT @mimit_gov: ???? ???? Il ministro @adolfo_urso incontra il ministro dell’economia e innovazione della Lituania @ArmonaiteA. Al centro dell’i… -