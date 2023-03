Ucraina, la Ue non molla: 'Munizioni subito a Kiev perché possano difendersi' (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Dobbiamo fare `whatever it takes´ per fornire Munizioni all' Ucraina ", ha detto ancora Breton. "In questa prospettiva presenteremo, insieme all' Alto rappresentante Josep Borrell , un piano in tre ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Dobbiamo fare `whatever it takes´ per fornireall'", ha detto ancora Breton. "In questa prospettiva presenteremo, insieme all' Alto rappresentante Josep Borrell , un piano in tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - MarcoFattorini : Ma tutti quelli che dicono: «Basta armi, serve una forte iniziativa diplomatica dell’Europa» hanno in tasca un’idea… - martaottaviani : La #Cina parla di difesa della sovranità nazionale, non lo fa in difesa dell'#Ucraina, ma per mettere le mani avant… - Majakovsk73 : @IK5QLO non mi risulta, mi risulta una generale tenuta, con contrattacchi locali da parte ucraina. - lucamazzotta69 : Il folle nazista Artem Bonov, noto testimonial del pensiero dominante in????, dice di aver finalmente ottenuto un ric… -