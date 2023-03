Ucraina, in arrivo i Leopard 2 dalla Germania. Pronti alla consegna anche i tank da Portogallo, Norvegia e Canada (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Ucraina è pronta a ricevere i primi tank Leopard 2 dalla Germania. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato che 18 carri armati di fabbricazione tedesca saranno consegnati a Kiev entro la fine di marzo. In arrivo anche altri mezzi di artiglieria da altri partner come il Portogallo che ne manderà tre modelli. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’è pronta a ricevere i primi. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato che 18 carri armati di fabbricazione tedesca sarannoti a Kiev entro la fine di marzo. Inaltri mezzi di artiglieria da altri partner come ilche ne manderà tre modelli. ... TAG24.

