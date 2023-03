Ucraina, i russi sfondano a Bakhmut. La Ue: “Economia di guerra per sostenere Kiev” (Di mercoledì 8 marzo 2023) In Ucraina, il gruppo di mercenari russi Wagner ha annunciato di avere preso il pieno controllo della parte orientale di Bakhmut. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto alla Cnn che se i russi conquisteranno completamente la città del Donbass, nella regione di Donetsk, avranno “la strada aperta” per catturare altre città. Il New York Times intanto rivela che dietro l’attacco ai gasdotti Nord Stream ci sarebbe un gruppo pro-Ucraina. Secondo le informazioni raccolte degli 007 americani, comunque, non ci sono prove che Zelensky fosse a conoscenza del piano. Militari ucraini al fronte di Bakhmut. Foto Ansa/Carlo OrlandiL’Ucraina: “Vogliamo armi e munizioni“ Alle porte della primavera la guerra si aggrava e ora i russi potrebbero ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 marzo 2023) In, il gruppo di mercenariWagner ha annunciato di avere preso il pieno controllo della parte orientale di. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto alla Cnn che se iconquisteranno completamente la città del Donbass, nella regione di Donetsk, avranno “la strada aperta” per catturare altre città. Il New York Times intanto rivela che dietro l’attacco ai gasdotti Nord Stream ci sarebbe un gruppo pro-. Secondo le informazioni raccolte degli 007 americani, comunque, non ci sono prove che Zelensky fosse a conoscenza del piano. Militari ucraini al fronte di. Foto Ansa/Carlo OrlandiL’: “Vogliamo armi e munizioni“ Alle porte della primavera lasi aggrava e ora ipotrebbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Mentre gli estoni venivano deportati, come mia madre in Siberia, i russi occupavano l’Estonia cercando di cancella… - putino : Sui social media circola un video che mostra presumibilmente l'uccisione di un prigioniero di guerra ucraino da par… - LaStampa : Russi sparano ad un soldato di Kiev prigioniero per aver gridato: 'Gloria all'Ucraina' - Ua_King94_ : RT @jacopo_iacoboni: Il video (che non posto) di questo soldato ucraino assassinato a sangue freddo mentre dice “Gloria all’Ucraina”, e è t… - dallaToscana : RT @lucianocapone: Il video del prigioniero ucraino crivellato di colpi dagli invasori russi dopo aver detto 'Slava Ukraini! (Gloria all'Uc… -