Ucraina, gruppo Wagner: “Pieno controllo su zona est di Bakhmut” (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – I mercenari del gruppo Wagner annunciano di aver preso il Pieno controllo della zona orientale di Bakhmut, città industriale nel Donbass. Ad affermarlo sul suo canale Telegram, il leader e fondatore di Wagner Yevgeny Prigozhin. “Unità della compagnia militare privata Wagner hanno preso il controllo della parte orientale di Bakhmut”, ha detto Prigozhin in un messaggio video su Telegram. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – I mercenari delannunciano di aver preso ildellaorientale di, città industriale nel Donbass. Ad affermarlo sul suo canale Telegram, il leader e fondatore diYevgeny Prigozhin. “Unità della compagnia militare privatahanno preso ildella parte orientale di”, ha detto Prigozhin in un messaggio video su Telegram. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. ? Segui gli aggiornamenti sulla g… - fattoquotidiano : New York Times: 'Indicazioni che un gruppo pro-Ucraina ha sabotato il Nord Stream' - putino : Un gruppo di imprenditori russi ha offerto premi ai soldati per le avanzate in Ucraina. I soldati delle unità d'ass… - mamamamamamao1 : @Adnkronos È vero, gli USA sono un gruppo pro Ucraina.. - UnioneSarda : #Ucraina L’annuncio del gruppo paramilitare russo Wagner: «Conquistata tutta la parte orientale di Bakhmut» -