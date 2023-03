Ucraina: Fmi, 'guerra avrà conseguenze 'devastanti' per economia russa' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Washington, 8 mar. (Adnkronos) - Il Fondo monetario internazionale ha criticato la previsione che la Russia vedrà quest'anno una crescita economica più forte rispetto al Regno Unito o alla Germania, nonostante la crescente pressione delle sanzioni occidentali. Kristalina Georgieva, amministratore delegato del Fmi, ha dichiarato alla Cnn che le prospettive economiche per la Russia oltre il 2023 sono "piuttosto devastanti". "Secondo le nostre proiezioni a medio termine, l'economia russa sta subendo un calo di almeno il 7%", ha affermato la Georgieva. A gennaio, l'Fmi aveva previsto che l'economia russa avrebbe avuto una crescita dello 0,3% quest'anno e del 2,1% il prossimo. Le ultime previsioni sia della Banca Mondiale che dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico invece hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Washington, 8 mar. (Adnkronos) - Il Fondo monetario internazionale ha criticato la previsione che la Russia vedrà quest'anno una crescita economica più forte rispetto al Regno Unito o alla Germania, nonostante la crescente pressione delle sanzioni occidentali. Kristalina Georgieva, amministratore delegato del Fmi, ha dichiarato alla Cnn che le prospettive economiche per la Russia oltre il 2023 sono "piuttosto". "Secondo le nostre proiezioni a medio termine, l'sta subendo un calo di almeno il 7%", ha affermato la Georgieva. A gennaio, l'Fmi aveva previsto che l'avrebbe avuto una crescita dello 0,3% quest'anno e del 2,1% il prossimo. Le ultime previsioni sia della Banca Mondiale che dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico invece hanno ...

