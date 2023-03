Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Torte e fiori per la festa dell’8 marzo. Ecco come in diverse regioni russe le vedove e le madri dei soldati uccisi… - HSkelsen : Cina e Russia insieme hanno rifiutato di firmare una risoluzione del G20 che chieda il ritiro delle truppe di Putin… - HSkelsen : Ecco chi sono i veri terroristi. Putin maledetto demagogo. Sono quelli che uccidono quotidianamente civili innocent… - News24_it : Ucraina, ecco i tank Leopard 2 dalla Germania - globalistIT : -

... ma quando si concluderanno le indagini sui sabotaggi al gasdotto si vedrà che l'non ha ... Ora gli Usa tentennano sulla Crimea I servizi russi: "chi ha fatto esplodere il ponte in Crimea" ......sorta di economia di guerra per l'industria della Difesa - ha detto arrivando al consiglio informale Difesa a Stoccolma - dobbiamo fare 'whatever it takes' per fornire l'di munizioni....Neve in Europa,le zone interessate Meteo Europa - Una possente irruzione d'aria fredda di ... Tanta neve anche in Germania, Bielorussia,, Polonia e paesi Baltici. Sulla Francia si ...

I chip, le armi e la guerra in Ucraina: ecco perché lo scontro tra Cina e Usa è sempre più duro La Stampa

(Adnkronos) - L'Ucraina si appresta a ricevere i primi tank Leopard 2 dalla Germania. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato oggi che 18 carri armati di fabbricazione tedesca s ...Guerra Ucraina, le notizie in diretta dell'8 marzo. L'inchiesta del New York Times riaccende i fari sul sabotaggio del Nord Stream. Intanto a Bakhmut si continua a combattere: la Wagner ...