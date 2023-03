Ucraina, ecco i tank Leopard 2 dalla Germania (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Ucraina si appresta a ricevere i primi tank Leopard 2 dalla Germania. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato oggi che 18 carri armati di fabbricazione tedesca saranno a disposizione di Kiev entro fine mese. Nello stesso momento l’Ucraina riceverà tre carri dello stesso modello dal Portogallo. A febbraio, Pistorius aveva delineato il quadro della fornitura: i primi 20-25 Leopard 1A5 arriveranno in Ucraina entro l’estate, mentre fino ad altri 80 saranno consegnati entro l’anno. L’obiettivo è di arrivare ad oltre 100 mezzi nel primo o il secondo trimestre del 2024. In tal modo si potranno equipaggiare almeno tre battaglioni ucraini, che disporranno anche di munizioni e pezzi di ricambio. Le forze armate di Kiev ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – L’si appresta a ricevere i primi. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato oggi che 18 carri armati di fabbricazione tedesca saranno a disposizione di Kiev entro fine mese. Nello stesso momento l’riceverà tre carri dello stesso modello dal Portogallo. A febbraio, Pistorius aveva delineato il quadro della fornitura: i primi 20-251A5 arriveranno inentro l’estate, mentre fino ad altri 80 saranno consegnati entro l’anno. L’obiettivo è di arrivare ad oltre 100 mezzi nel primo o il secondo trimestre del 2024. In tal modo si potranno equipaggiare almeno tre battaglioni ucraini, che disporranno anche di munizioni e pezzi di ricambio. Le forze armate di Kiev ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Torte e fiori per la festa dell’8 marzo. Ecco come in diverse regioni russe le vedove e le madri dei soldati uccisi… - HSkelsen : Cina e Russia insieme hanno rifiutato di firmare una risoluzione del G20 che chieda il ritiro delle truppe di Putin… - HSkelsen : Ecco chi sono i veri terroristi. Putin maledetto demagogo. Sono quelli che uccidono quotidianamente civili innocent… - vivereitalia : Ucraina, ecco i tank Leopard 2 dalla Germania - SpeculaThor : RT @Geopoliticainfo: ??Segretario generale della Nato #Stoltenberg: 'È importante aumentare la produzione per le munizioni, ecco perché alla… -