Ucraina | Duda | ' pronti a fornire i Mig-29 a Kiev'

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Varsavia, 8 mar. (Adnkronos/Dpa) - La Polonia è pronta a consegnare i suoi aerei da combattimento MiG-29 di fabbricazione sovietica all'. Lo ha detto alla Cnn il presidente Andrzej, precisando che "siamoa consegnare questi velivoli e sono sicuro che l'sarebbe pronta a usarli immediatamente". "Per il futuro - ha aggiuntoparlando in occasione della sua visita ad Abu Dhabi - sarebbe importante addestrare più piloti ucraini sui caccia F-16 statunitensi". La discussione sui MiG-29 polacchi è già sorta lo scorso anno poco dopo l'invasione russa dell'. Secondo gli esperti, il Paese ha ancora circa 30 velivoli di questo tipo in servizio sul fianco orientale della NATO.

