Ucraina, Borrell: 'Ecco il piano da 2 miliardi di euro per armare Kiev' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Ue per la Politica Estera, ha parlato al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri a Stoccolma della situazione Ucraina. "Ho presentato un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 marzo 2023) Josep, Alto rappresentante dell'Ue per la Politica Estera, ha parlato al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri a Stoccolma della situazione. "Ho presentato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianl1974 : 1/2 ?? Borrell, alla domanda se le fughe di notizie del Nord Stream potrebbero influenzare l'opinione pubblica nella… - Davjd_S : RT @ultimenotizie: L'Europa mobiliterà due miliardi di euro per le munizioni di artiglieria da 155mm o da 152mm all'#Ucraina. Il primo mili… - Flavr7 : RT @ultimenotizie: L'Europa mobiliterà due miliardi di euro per le munizioni di artiglieria da 155mm o da 152mm all'#Ucraina. Il primo mili… - Tarallucci_Vino : ?????????????? Ucraina: Borrell, per arrivare a pace Kiev deve vincere ???? 'Per ottenere la pace l'Ucraina deve vincere la… - sp82723069 : RT @orsobrunoUAPDV: ?????????????? Borrell, per arrivare a pace Kiev deve vincere ???? 'Per ottenere la pace, l'Ucraina deve vincere la guerra'. Lo… -