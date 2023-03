Ucraina, Bakhmut ha le ore contate (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le forze russe controllano l’intera parte orientale di Bakhmut, nella regione orientale Ucraina di Donetsk. “Tutto a est del fiume Bakhmut è completamente sotto il controllo della Wagner”, ha affermato sul suo canale Telegram il fondatore del gruppo mercenario russo, Evgeny Prigozhin. Secondo un portavoce della regione, piccoli gruppi di truppe ucraine si stanno ritirando lungo le strade di campagna. Stoltenberg: “Non possiamo escludere che Bakhmut alla fine possa cadere” “Non possiamo escludere che Bakhmut alla fine possa cadere nei prossimi giorni”, ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando con i giornalisti a Stoccolma a margine della riunione dei ministri della Difesa dei Paesi dell’Unione Europea. Il numero uno dell’Alleanza atlantica ha esortato a “non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le forze russe controllano l’intera parte orientale di, nella regione orientaledi Donetsk. “Tutto a est del fiumeè completamente sotto il controllo della Wagner”, ha affermato sul suo canale Telegram il fondatore del gruppo mercenario russo, Evgeny Prigozhin. Secondo un portavoce della regione, piccoli gruppi di truppe ucraine si stanno ritirando lungo le strade di campagna. Stoltenberg: “Non possiamo escludere chealla fine possa cadere” “Non possiamo escludere chealla fine possa cadere nei prossimi giorni”, ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando con i giornalisti a Stoccolma a margine della riunione dei ministri della Difesa dei Paesi dell’Unione Europea. Il numero uno dell’Alleanza atlantica ha esortato a “non ...

