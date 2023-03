Tuttosport – Mourinho su Dybala:” A Roma non rinato, ma rinnovato. Ecco perché” (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-08 17:40:24 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: “La Real Sociedad è un’ottima squadra, difficile onestamente trovare punti deboli. Hanno un buonissimo allrenatore, stanno molto bene, sono molto organizzati e non è facile fargli gol. Non si può dire che siamo stati fortunati nel sorteggio. Questa Europa League è veramente di super-qualità rispetto ad altre stagioni. Ma sono sicuro che loro guardano a noi con lo stesso rispetto che nutriamo noi nei loro confronti“. Sono le parole di José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Sociedad, andata degli ottavi di finale di Europa League. Mourinho in conferenza stampa Su Abraham: “C’è solo un Abraham che mi interesssa, un giocatore che gioca per la squadra. Nell’ultima partita era in panchina ed è partito per festeggiare il gol di Mancini sotto la curva ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-08 17:40:24 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: “La Real Sociedad è un’ottima squadra, difficile onestamente trovare punti deboli. Hanno un buonissimo allrenatore, stanno molto bene, sono molto organizzati e non è facile fargli gol. Non si può dire che siamo stati fortunati nel sorteggio. Questa Europa League è veramente di super-qualità rispetto ad altre stagioni. Ma sono sicuro che loro guardano a noi con lo stesso rispetto che nutriamo noi nei loro confronti“. Sono le parole di Joséin conferenza stampa alla vigilia di-Real Sociedad, andata degli ottavi di finale di Europa League.in conferenza stampa Su Abraham: “C’è solo un Abraham che mi interesssa, un giocatore che gioca per la squadra. Nell’ultima partita era in panchina ed è partito per festeggiare il gol di Mancini sotto la curva ...

