Tutte le novita della tecnologia mobile a Barcellona al Mobile World Congress 2023 (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Barcellona si è svolta dal 27 febbraio al 2 marzo scorso il Mobile World Congress 2023, la fiera mondiale della tecnologia Mobile che ha ospitato 750 operatori e produttori e oltre 2.000 espositori. Un mercato che a livello mondiale ha perso negli ultimi anni il 9% su 330 miliardi di dollari di valore, in contro tendenza è l'Italia che è cresciuta del 4% secondo l'istituto di ricerca Gfk. "Il vero valore della tecnologia consiste nell'unire le persone, nessuno deve essere lasciato indietro in questa grande rivoluzione", ha affermato il premier iberico Pedro Sánchez.

