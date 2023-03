Tumore al seno | più casi e meno test Ma con diagnosi precoce guarigione per 90% donne affette

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BitontoLiveIt : Nuovo ambulatorio di dermopigmentazione del seno dedicato alle pazienti operate di tumore mammario - Marcolit67 : RT @cronaca_di_ieri: 03/03/23 CAMPONOGARA (VE) - Barbara Pasqualin, 50 anni, muore per una malattia lasciando tre figli. Tutto era partit… - ShoppingAlertIT : Tumore al seno da donna Cintura Top Carino leopardo Stampa cuore t-shirt manica lunga girocollo colore patchwork ca… - razorblack66 : MA IL VERO MOTIVO È STERMINARE I MALATI , OVVIAMENTEVI MALATI NON IDONEI NON RICEVERANNO PIÙ CURE PER NON SPRECAR… - cronaca_di_ieri : 03/03/23 CAMPONOGARA (VE) - Barbara Pasqualin, 50 anni, muore per una malattia lasciando tre figli. Tutto era par… -

Era prevedibile e in qualche modo annunciato. Dopo tre anni di pandemia, un'escalation di casi di tumore del seno. Perché non sono stati fatti i test per le nuove diagnosi né sono stati capillari i controlli. A lanciare l'allarme in occasione dell'8 marzo è la Lega Italiana Lotta contro i Tumori (...La Regione Marche ha il dovere di non perdere altro tempo perché il tumore al seno è il primo tra i carcinomi femminili e la sua incidenza è in continuo aumento con 55 mila nuovi casi ogni anno in ...

Un'intelligenza artificiale ha trovato un cancro al seno prima dei medici: Noi non l'avevamo visto Fanpage

Angela, Sara, Patrizia: tre donne colpite da tumore al seno, che si sono piegate ma non spezzate, che sono state adeguatamente seguite, supportate e curate a Catanzaro, sono rinate e sono tornate a ...