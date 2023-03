TS – “Due finali Champions con quel modo di difendere” (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-07 22:49:48 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Matthijs De Ligt è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus e del passaggio al Bayern Monaco. Il difensore olandese, bianconero per tre anni con Sarri, Pirlo e Allegri e a segno nell’ultimo match di Bundesliga contro lo Stoccarda, in un’intervista a Ziggo Sport ha dichiarato: “Le cose stanno andando a gonfie vele. Penso che il Bayern voglia giocare un calcio d’attacco e difendere in avanti, è lì che mi trovo bene. La cultura tedesca è simile a quella olandese“. Guarda la gallery Bayern, ecco come Nagelsmann prepara il ritorno contro il Psg in Champions League De Ligt: “Alla Juve si difendeva all’indietro” De Ligt ha poi parlato del modo di difendere al suo ultimo anno di Juve e di come questo stile di gioco ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-07 22:49:48 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Matthijs De Ligt è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus e del passaggio al Bayern Monaco. Il difensore olandese, bianconero per tre anni con Sarri, Pirlo e Allegri e a segno nell’ultimo match di Bundesliga contro lo Stoccarda, in un’intervista a Ziggo Sport ha dichiarato: “Le cose stanno andando a gonfie vele. Penso che il Bayern voglia giocare un calcio d’attacco ein avanti, è lì che mi trovo bene. La cultura tedesca è simile ala olandese“. Guarda la gallery Bayern, ecco come Nagelsmann prepara il ritorno contro il Psg inLeague De Ligt: “Alla Juve si difendeva all’indietro” De Ligt ha poi parlato deldial suo ultimo anno di Juve e di come questo stile di gioco ...

