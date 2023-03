Trasporti, Mattarella: 'Elemento essenziale in crescita e indicatore qualità vita' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L'iniziativa dell''Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile', nell'ambito della seconda edizione della Fiera Let Expo, sollecita una riflessione sullo stretto rapporto che intercorre tra Trasporti e sviluppo economico, senza tralasciare il ruolo della logistica nella tutela delle risorse naturali. Il settore dei Trasporti e della logistica è Elemento essenziale nella crescita e indicatore della qualità della vita". A dichiararlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ad Alis e al presidente Guido Grimaldi, in apertura di LetExpo, l'evento di riferimento per il settore della logistica, dei Trasporti e dell'intermodalità organizzato da Alis a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L'iniziativa dell''Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile', nell'ambito della seconda edizione della Fiera Let Expo, sollecita una riflessione sullo stretto rapporto che intercorre trae sviluppo economico, senza tralasciare il ruolo della logistica nella tutela delle risorse naturali. Il settore deie della logistica ènelladelladella". A dichiararlo è il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato ad Alis e al presidente Guido Grimaldi, in apertura di LetExpo, l'evento di riferimento per il settore della logistica, deie dell'intermodalità organizzato da Alis a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Trasporti, Mattarella: 'Elemento essenziale in crescita e indicatore qualità vita': (Adnkronos) - 'L’iniziativa del… - TV7Benevento : Trasporti, Mattarella: 'Elemento essenziale in crescita e indicatore qualità vita' - - francoandrea : Presidente del consiglio: non pervenuta. Ministro dell’interno: non pervenuto. Ministro dei trasporti: non pervenu… - TinazziL : se un treno lo investe : dimissioni ministro dei trasporti mattarella ai funerali - pippogll15 : RT @russolorenzo: @GassmanGassmann Al momento solo il Presidente #Mattarella e la segretaria del #Pd @ellyesse #Schlein sono andati a #Crot… -

Trasporti: Mattarella, settore essenziale per crescita e sostenibilita' Da questo punto di vista, conclude Mattarella, 'far si' che avvenga sviluppo dei trasporti collettivi di persone e separazione dei volumi di traffico, con ottimizzazione del trasporto delle merci, ... Agenda dell'8 marzo 2023 ...Europa di Verona si terrà il punto stampa con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ... al Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella. Partecipa il presidente della Camera dei ... Eventi e scadenze dell'8 marzo 2023 ...Europa di Verona si terrà il punto stampa con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ... al Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella. Partecipa il presidente della Camera dei ... Da questo punto di vista, conclude, 'far si' che avvenga sviluppo deicollettivi di persone e separazione dei volumi di traffico, con ottimizzazione del trasporto delle merci, ......Europa di Verona si terrà il punto stampa con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei... al Quirinale, alla presenza del Presidente. Partecipa il presidente della Camera dei ......Europa di Verona si terrà il punto stampa con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei... al Quirinale, alla presenza del Presidente. Partecipa il presidente della Camera dei ... Trasporti: Mattarella, settore essenziale per crescita e sostenibilita' Borsa Italiana Naufragio Crotone, Piantedosi riferisce alle Camere. Le vittime salgono a 71 Si svolge oggi, martedì 7 marzo, alle 16, l'informativa del Ministro dell'interno Piantedosi sul naufragio di una imbarcazione di migranti al largo delle ... Migranti, Salvini: «Piantedosi sostenuto al 100% dal governo, la squadra è compatta» Il ministro delle Infrastrutture sulle polemiche dopo la tragedia di Cutro: le mie dimissioni Attaccare Salvini ci sono abituato, tirare in ballo la Guardia costiera mi sembra veramente bassa politic ... Si svolge oggi, martedì 7 marzo, alle 16, l'informativa del Ministro dell'interno Piantedosi sul naufragio di una imbarcazione di migranti al largo delle ...Il ministro delle Infrastrutture sulle polemiche dopo la tragedia di Cutro: le mie dimissioni Attaccare Salvini ci sono abituato, tirare in ballo la Guardia costiera mi sembra veramente bassa politic ...