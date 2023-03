Trasporti, Grimaldi (Alis): 'Con logistica colonna portante del Paese' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Con la pandemia prima, la guerra poi, la crisi energetica e le calamità naturali, il settore del trasporto e della logistica si è dimostrato una colonna portante per tutto il Paese". Queste le parole di Guido Grimaldi, presidente Alis (Associazione logistica dell'Intermodalità Sostenibile) in occasione dell'apertura di LetExpo2023, la fiera dedicata alla logistica sostenibile, ai Trasporti e ai servizi a 360°, a Verona dall'8 all'11 marzo. Una manifestazione che promette un successo di pubblico, come auspicato anche da Grimaldi: "Partiamo con oltre 50.000 accrediti prima ancora di iniziare l'evento. Attendiamo circa 80-100 mila presenze in questi quattro giorni, ma soprattutto la presenza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Con la pandemia prima, la guerra poi, la crisi energetica e le calamità naturali, il settore del trasporto e dellasi è dimostrato unaper tutto il". Queste le parole di Guido, presidente(Associazionedell'Intermodalità Sostenibile) in occasione dell'apertura di LetExpo2023, la fiera dedicata allasostenibile, aie ai servizi a 360°, a Verona dall'8 all'11 marzo. Una manifestazione che promette un successo di pubblico, come auspicato anche da: "Partiamo con oltre 50.000 accrediti prima ancora di iniziare l'evento. Attendiamo circa 80-100 mila presenze in questi quattro giorni, ma soprattutto la presenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Trasporti, Grimaldi (Alis): 'Con logistica colonna portante del Paese': (Adnkronos) - 'Con la pandemia prima, la gu… - TV7Benevento : Trasporti, Grimaldi (Alis): 'Con logistica colonna portante del Paese' - - fisco24_info : LetExpo. Grimaldi: “Noi settore essenziale in tutto il territorio”: (Adnkronos) - In occasione dell’apertura di Let… - vivereitalia : Trasporti, Grimaldi (Alis): 'Unica via sostenibile è intermodalità' - News24_it : Trasporti, Grimaldi (Alis): 'Unica via sostenibile è intermodalità' -