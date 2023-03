Tragedia a Latina: carabiniere spara e uccide il direttore di un hotel, ferita gravemente una donna (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il carabiniere, in servizio in una stazione dell'Arma nel Casertano, è stato fermato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio e tentato omicidio . La vittima è un 60enne, gestore di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il, in servizio in una stazione dell'Arma nel Casertano, è stato fermato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio e tentato omicidio . La vittima è un 60enne, gestore di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorenz8aviani : Tragedia a Latina. Il movente? La gelosia. Il mio servizio al #tg5 ?? - Hazydavey38 : Le locandine del Messaggero di Latina recitano 'La tragedia del carabiniere'. Come se fosse lui la vittima. Vi si d… - lacittanews : LATINA – Tragedia in provincia di Latina, dove Giuseppe Molinaro, carabiniere di 55 anni, ha sparato e ucciso il di… - Etrurianews : LATINA - Tragedia in provincia di Latina, dove Giuseppe Molinaro, carabiniere di 55 anni, ha sparato e ucciso il di… - Khombis79851580 : guidonia aerei suio terme carabiniere spara frasi festa della donna bambini tragedia a guidonia carabiniere morto o… -