Traffico Roma del 08-03-2023 ore 19:30 Luceverde Roma Buonasera e ben trovati a seguito di un incidente si stanno formando code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino è l'uscita per via di Boccea a seguire sempre in carreggiata interna abbiamo code tra la Bufalotta e la Prenestina per Traffico intenso mentre sulla carreggiata esterna si rallenta 3 la Roma Fiumicino e l'abbia code anche in tangenziale lungo via del Foro Italico 3 Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni code a tratti anche in carreggiata opposta Quindi verso lo stadio tra via dei Monti Tiburtini e la Salaria auto in fila anche sul tratto Urbano della A24 per Traffico da Togliatti al Raccordo Anulare Code in uscita da Roma sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione ostia

