Traffico Roma del 08-03-2023 ore 19:00 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Luceverde Roma dalla redazione Buonasera abbiamo al momento Code in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni ma ci sono code a tratti anche in carreggiata opposta verso lo stadio tra San Lorenzo e la Tiburtina Code in uscita da Roma poi sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia Ma anche sulla via Flaminia tra code tra Corso di Francia e il raccordo anulare auto in fila anche sul tratto Urbano della A24 per Traffico è un incidente da Togliatti a Tor Cervara anche sulla Cassia si sta in fila tra l'ospedale San Pietro e la Storta rallentamenti per Traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Romanina auto in fila a tratti anche sulla carreggiata interna ...

